CRESCENTINO. Sabato 4 dicembre saranno accese le luci del grande albero di Natale installato in piazza Caretto, davanti al Palazzo Municipale: un esemplare di oltre sei metri di Abies nordmanniana decorato con palline in rattan bianco e tradizionali argento, illuminato con 3500 microluci a led bianco con effetti flashing.

L’abete è piantumato in vaso ed al termine delle festività natalizie tornerà a dimora nel vivaio in cui è stato coltivato, dove resterà per tutto l’anno sino al prossimo Natale.

L’evento di sabato inizierà alle 17 con le musiche natalizie suonate dalla Banda “Luigi Arditi”.

A premere il pulsante per l’accensione dell’albero di Natale saranno un volontario della Croce Rossa, uno Protezione Civile ed un rappresentante del personale sanitario quale riconoscimento per l’impegno profuso nel fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19.

Per i più piccoli la Compagnia delle Botteghe ha preparato la premiazione delle letterine di Babbo Natale e la distribuzione di panettone e caldarroste.

A tutti i bambini che si presenteranno con in testa un cappello di Babbo Natale sarà donata una dolce sorpresa di cioccolato.

Commenti