CRESCENTINO. Sabato dalle 17 a mezzanotte “Crescentino sotto le stelle”

Sabato 25 luglio, dalle 17 a mezzanotte, è in programma l’evento “Crescentino sotto le stelle”, organizzato dal Comune con Ascom e Compagnia delle botteghe.

Gli operatori commerciali esporranno la propria merce in bancarelle allestite al di fuori delle proprie attività. Variegata sarà l’offerta proposta, con molte merceologie presenti: piante e fiori, abbigliamento, bigiotteria e gioielleria, profumi, giocattoli, articoli di cartoleria, articoli per la casa. Sarà l’occasione per proporre promozioni e sconti speciali riservati alla serata. Non mancheranno prodotti tipici locali come riso, miele, nocciole e vini delle colline del Monferrato. È prevista anche un’esposizione di auto con la presentazione di nuovi fiammanti modelli.

Per l’ora dell’aperitivo i bar proporranno aperitivi speciali, ed a cena saranno molte le proposte dei ristoratori con menù a tema.

Spazio per i bambini in piazza Vische con la storica “base spaziale di Paperino” della ditta Zorzi ed altre attrazioni ludiche. A fare da sottofondo alla serata la musica proposta da dj locali.

Sarà presente anche uno stand con il lancio dell’iniziativa “La spesa sotto casa” che sarà attivata da fine mese con la distribuzione di carnet di buoni sconto riservati ai clienti dei negozi di Crescentino. Radio partner dell’appuntamento è Radio Gran Paradiso, che già ogni fine settimana, per tutta l’estate, allieta la passeggiata pomeridiana in piazza Caretto. Attenendosi alla normativa anti Covid-19, in tutta l’area interessata dall’esposizione sarà necessario indossare la mascherina.

«Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato il sindaco Vittorio Ferrero e i consiglieri con delega al commercio Samantha Tarallo e alle manifestazioni Manuele Venaruzzo – della buona adesione che abbiamo ottenuto tra gli operatori del settore: questo a dimostrazione che l’attenzione particolare che stiamo riservando al mondo del commercio locale sta iniziando a dare i propri frutti. Sarà la prima occasione di incontro post lockdown. Invitiamo tutti a partecipare, nel rispetto delle normative che prevedono ancora il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone e l’uso delle mascherine. Facciamo festa, torniamo a far rivivere il centro di Crescentino, ma sempre in modo responsabile. E poi tutti a farsi i selfie sotto alle girandole e a postarle sui social con l’hastag #girandolando».

