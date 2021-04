CRESCENTINO. Ritrovato senza vita Salvatore Dolcimascolo

CRESCENTINO. Dopo quasi una settimana di ricerche è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 9 aprile, il corpo di Salvatore Dolcimascolo, l’86enne crescentinese di cui non si avevano tracce da sabato 3.

Il pensionato era uscito di casa con una bicicletta di colore verde, e indossava dei jeans ed un giubbotto azzurro. Testimoni avevano riferito di averlo visto a Saluggia – dove avrebbe chiesto indicazioni ad alcune persone – e sulla strada per Lamporo.

Il ritrovamento è avvenuto lungo il Po: il corpo è stato avvistato da un elicottero dei Vigili del Fuoco che stava effettuando una perlustrazione.

Nella serata di ieri, giovedì 8, la sua bicicletta era stata ritrovata in località Mezzi di Verrua Savoia, nella zona dell’argine del Po; da quel momento erano riprese in quell’area le ricerche che erano state sospese da qualche ora dopo tre giorni passati a setacciare campagne e frazioni intorno alla cittadina. Sono stati controllati anche i laghetti intorno a Crescentino e una cisterna per la raccolta dell’acqua.

Nella giornata di Pasqua le ricerche si erano concentrate nella zona di Crescentino, Lamporo e Saluggia e avevano coinvolto i Carabinieri con le unità cinofile giunte da Volpiano, la Protezione civile, molti volontari e una squadra del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, alla quale si erano aggiunte due unità volontarie del distaccamento di Santhià e due di Trino.

Per cercare di rintracciare l’uomo era stati impiegati, oltre ai droni, anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e uno dei Carabinieri nella speranza di individuare il pensionato o tracce del suo passaggio.

