Nei prossimi giorni in città sono in programma le presentazioni di tre libri.

Giovedì 13 alle 18,30 al Teatro “Angelini” Luigi Ferrazzola presenterà Chi c’è nella tua stanza.

La sera successiva, venerdì 14, alle 21, sempre al Teatro “Angelini”, lo Juventus Official Fan Club Crescentino presenta Tranfolanti si nasce (in basso a destra). Avventure nel mondo di un massaggiatore, libro di Valerio Remino, massaggiatore della Juventus dal 1980 al 1994. Alla serata, moderata da Giancarla Tenivella di Grp, parteciperanno le vecchie glorie bianconere Domenico Marocchino e Angelo Alessio e il preparatore atletico Claudio Gaudino. Remino rivive la sua vita romanzesca attraverso sedute di ipnosi-terapia; durante gli incontri settimanali con l’analista racconta in trance episodi curiosi del suo passato, svelando gli incontri con personaggi famosi di quell’epoca, retroscena che coinvolgono celebrati campioni dello sport e insospettabili protagonisti del jet-set mondano.

Infine sabato 15, nell’ambito della rassegna letteraria “Autumlibri”, alle 20,30 nella sala consiliare del municipio Angelo Bodo e Veronica Marcelletti presenteranno Geobiologia e Feng Shui nei Sacri Monti Unesco.

