CRESCENTINO. Quattro nuove poltrone per gli impiegati comunali Seduta imbottita, supporto lombare e oscillazione

Nei mesi scorsi in Municipio è stato attuato uno spostamento interno del personale in servizio. “Creando nuove postazioni – si legge in una determina del 23 settembre – si rende necessario provvedere alla fornitura di sedie per scrivania, in quanto quelle esistenti sono vetuste e rese inutilizzabili”. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti