Domenica 12 giugno poco più del 15% degli elettori crescentinesi si sono recati alle urne per i cinque referendum sulla giustizia. Oltre alle spese sostenute dal Ministero dell’Interno per pagare presidenti di seggio e scrutatori, ci sono quelle sostenute dal Comune (in attesa di rimborso da parte dello Stato): circa 4 mila euro tra compensi per il lavoro straordinario del personale, Irap e oneri previdenziali. Il Comune ha inoltre speso 440 euro per la pulizia straordinaria e l’igienizzazione – affidate alla ditta Anticimex di Milano – dei locali delle scuole medie [...]



