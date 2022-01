CRESCENTINO. Prosegue in Tribunale il processo originato dall’inchiesta della Procura sulle numerose cittadinanze italiane concesse a brasiliani dal Comune di Crescentino. Gli imputati sono Terezinha Simone Frassini e il figlio Raphael Bussolo, che con la loro società secondo l’accusa agivano per favorire l’ottenimento della cittadinanza per i loro clienti, e i due impiegati dell’ufficio anagrafe comunale, Annalisa Aresi e Stefano Masino.

Nella requisitoria il pubblico ministero Carlo Introvigne aveva chiesto condanne per complessivi 19 anni di carcere: 5 anni e 9 mesi per Frassini, 5 anni e 4 mesi per Masino, [...]



