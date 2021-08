Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. L’edizione 2021 di “Notti Nere”, il festival letterario che viene organizzato ogni anno da Libreria Terme e Grappolo Libri ad Acqui Terme, farà tappa anche a Crescentino con un appuntamento straordinario.

Special Guest Wulf Dorn. Scrittore tedesco, la sua fama internazionale è stata raggiunta nel 2010 grazie al suo primo romanzo “La psichiatra”. Ha studiato lingue e per anni ha lavorato come logopedista per la riabilitazione del linguaggio in pazienti psichiatrici.

Tra gli altri suoi libri Il superstite (2011), Follia profonda (2012), Il mio cuore cattivo (2013), Phobia (2014), Incubo (2016), Gli eredi (2017) e Presenza oscura (2019) tutti pubblicati da Corbaccio.

L’incontro con l’autore si terrà alla Biblioteca Civica Degregoriana, nel suggestivo Parco di Villa Tournon alle 18 di sabato 28 agosto. Wulf Dorn, conversando con Piero Spotti, presenterà il suo ultimo libro “L’ossessione”, un nuovo thriller psicologico che terrà il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Un appuntamento da non perdere che arriva dopo un’estate ricca di eventi e di autori che hanno allietato le calde serate di luglio.

