CRESCENTINO. Sabato 11 settembre ritornerà, per il terzo anno consecutivo, la “Notte Verde”, la special night che dalle 17 a mezzanotte animerà le vie e le piazze del centro storico.

Gli ingredienti saranno ancora una volta quelli che hanno decretato il successo delle prime due edizioni: negozi aperti fino a tardi, bancarelle sparse qua e là, vetrine a tema, associazioni in piazza, musica, aperitivi e specialità gastronomiche servite dai ristoratori locali lungo le tavolate che saranno allestite all’aperto. A farla da padrone saranno ancora una volta la panissa, il fritto misto alla piemontese, le specialità alla griglia, polenta e spezzatino ed un originale pic-nic in piazza.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali proposti da bar e ristoranti, con dj e musica dal vivo. In piazza Caretto, direttamente da Zelig e Colorado, sarà ospite lo show di Stefano Chiodaroli, comico, cabarettista e attore italiano conosciuto da tutti per il suo personaggio di panettiere, sempre svestito, incazzato con la moglie, coi dipendenti, con le tasse, sempre in debito di sonno e di savoir fair. Prevista anche una visita guidata notturna “Perle Barocche a Crescentino” alla scoperta dei tesori barocchi custoditi negli edifici religiosi crescentinesi.

Dalle Confraternite di San Michele e San Bernardino, alla Chiesa Parrocchiale, fino alla Chiesa della Resurrezione: un percorso tra storia, arte e architettura frutto del lavoro degli artisti di epoca barocca che operavano nel ducato sabaudo. Ritrovo alle 21 in piazza Caretto, davanti al Palazzo Municipale.

Per partecipare alla visita guidata gratuita, della durata di circa due ore, è necessario prenotarsi chiamando il numero 3355925925. La lunga notte crescentinese è organizzata anche quest’anno dalla Città di Crescentino, in collaborazione con Ascom, Compagnia delle Botteghe e coi pubblici esercizi crescentinesi che offriranno tutti gli appuntamenti musicali e gli spettacoli.

Il sindaco Vittorio Ferrero e i consiglieri delegati alle manifestazioni e al commercio, Manuele Venaruzzo e Samantha Tarallo, in questi giorni stanno tirando le fila di questo nuovo appuntamento che va a chiudere il “Muschin Festival”, la rassegna estiva che dal 21 giugno ha tenuto compagnia per tutti i fine settimana estivi. “Anche in tempi di Covid-19 – hanno commentato gli amministratori – abbiamo cercato di mantenere viva la Città, con un occhio sempre rivolto alla sicurezza di tutti.

L’invito è quello di divertirsi sì, ma in maniera seria e responsabile, indossando la mascherina ove richiesta e osservando, in tutta l’area della manifestazione, le norme anti-contagio vigenti. Sarà questa una nuova opportunità per la valorizzazione del territorio e del commercio locale che tanto ha sofferto nei mesi passati”.

