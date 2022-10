Dal 14 al 23 ottobre la chiesa (sconsacrata) della Resurrezione, in via Bena, ospiterà “Il mondo che cambia”, una mostra a cura di Cmt Collezioni Mostre Turismo e di Prola Tratti d’Arte che raccoglie le opere di sette artisti dai percorsi diversi – Maria Giulia Alemanno, Paolo Bellotto, Nadia Kuprina, Graziano Irrera, Albino Reggiori, Eugenio Reverso, Alberto Schiavi – qui riuniti per esprimere in pittura e scultura dubbi, pensieri, perplessità, speranze, sui rapidi cambiamenti della nostra realtà quotidiana.

La mostra sarà inaugurata venerdì 14 alle 17,30 e sarà visitabile nei sabati 15 e 22 e nelle domeniche 16 e 23 dalle 10 alle 12,30 dalle 16 alle 19 e dalle 20,30 alle 22.30.

Scrive il critico d’arte Massimo Olivetti: “«Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà», cantava Jimmy Fontana. Ma erano altri momenti. Ora, forse, le percezioni sono cambiate. Che torni il giorno non ci rassicura più di tanto rispetto alla metà degli anni Sessanta. Il cambiamento, chi lo desidera, chi lo teme, a chi sprigiona angoscia a chi, invece, speranza ed aspettativa, sempre più difficilmente genera atteggiamenti di indifferenza al modificarsi di situazioni, abitudini, comportamenti, ambiti ed ambienti. L’arte e gli artisti amplificano gli stati d’animo, risvegliano dal nostro profondo correnti inquiete di emozioni, le articolano e le proiettano su muri, tele, marmi o crete, su materie apparentemente stabili, ma che sotto le loro mani, sotto i pennelli, le storte, gli scalpelli, diventano veicoli e testimoni nel tempo e nello spazio”.

Maria Giulia Alemanno, ispirandosi alle stampe popolari, inventa un abbecedario scritto alla rovescia: 21 tavole, una per ogni lettera dell’alfabeto, con alberi, pesci e sirene. Paolo Bellotto inventa grandi mappapondi in ferro, con oceani e continenti in cartapesta e materiali poveri dalle forme irreali ed i colori sgargianti. Nadia Kuprina offre la visione di geografie ricamate, dando nuova vitalità all’idea dei vecchi canovacci; a questi accosta una trilogia di mondi dipinti su spartiti musicali che evocano atmosfere di rassicurante armonia. Quello di Graziano Irrera è un mondo popolato di uccelli-uomini, galli spadaccini, asini con alamari: figure improbabili e fantastiche, generate da continue metamorfosi esaltate dalla tecnica del collage. La Terra di Albino Reggiori è scarnificata e ridotta ad un intreccio di meridiani e paralleli metallici, in cui sopravvivono frammenti di territori senza identità, risolti nell’essenzialità dell’argilla smaltata. Eugenio Reverso disegna e dipinge nuovi mondi in cartografie immaginate, continenti da esplorare. Alberto Schiavi dona al suo mondo i riflessi cangianti della tecnica raku, suggerendo l’imprevedibilità degli accadimenti e le regole dettate dal destino.

Le opere dei sette artisti, pensate per ognuno in un originale allestimento come una piccola mostra personale, sono accompagnate da incisioni di carte geografiche ricavate da libri antichi di Prola Tratti d’Arte.

