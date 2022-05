Venerdì 6 maggio alle 21 al Teatro “Angelini” il Gruppo Teatro Angrogna porterà in scena Migranti, spettacolo di recitazione e canti «per ricordare chi scappò in passato e chi scappa oggi dalla guerra, dalla fame e dalla dittatura». L’iniziativa è organizzata dalla locale sezione dell’Anpi la cui presidente, Marilena Vittone, spiega: «Ci sembra più che mai attuale il recital del GTA, che, a partire dal 1972, dalle Valli Valdesi porta in giro per l’Italia un’attività culturale importante e varia. La rappresentazione offre una riflessione sull’emigrazione (dall’Unità in poi non meno di trenta milioni di italiani hanno abbandonato il nostro Paese) ed anche sul lavoro che manca, è precario e a volte rischioso».

Nello spettacolo si parte dagli anni venti del Novecento, dall’operaio della fabbrica lusernese Pralafera, che fuggì dall’Italia a causa dell’avvento del fascismo, e si fa un salto indietro nel tempo per raccontare le emigrazioni per fame e miseria. La storia di una famiglia che nell’Ottocento emigrò dalle valli piemontesi per andare in Uruguay ci porterà ai giorni nostri; la dittatura infatti arrivò anche lì, e i discendenti maturarono la decisione di tornare in Italia, dove avviene l’incontro con i migranti che scelgono oggi il nostro Paese.

L’ingresso è gratuito.

Commenti