CRESCENTINO. Lettera a Cirio: “Io, fragile, senza vaccino. Perché nessuno mi chiama?”. Si può vincere una guerra, quella più dura, battaglia dopo battaglia, e poi perdersi nei meandri di un sistema che funziona a singhiozzo, ostaggio dei comunicati e dei proclami, preso a schiaffi dalla dura realtà? Evidentemente sì.

E’ una storia comune a tanti, purtroppo, quella che arriva da Crescentino, come alla periferia orientale del chivassese e del distretto sanitario di Chivasso.

E’ la storia che, con amarezza, rabbia, delusione e sì, diciamolo, un po’ di sconforto, ci racconta Barbara Moncalvo.

Barbara è una donna che quest’anno festeggerà il traguardo dei 50 anni, mamma di due figli che hanno da poco lasciato l’età dell’adolescenza alle loro spalle.

Barbara vive a Crescentino, da qualche mese a questa parte è una donna nuova: combatte contro il cancro, un carcinoma maligno al seno. E l’ha fatto nell’anno più buio in cui uno possa combattere una battaglia così, contro il male del secolo: l’anno della pandemia. Il 10 luglio 2020 l’intervento, dopo un ciclo di chemioterapie, che la liberava dalla malattia. Poi le chemio, per evitare recidive, che sta completando in queste settimane.

Barbara Moncalvo è uno di quei soggetti che il sistema sanitario nazionale ha qualificato con la parola “fragili”: ossia, rientra tra le centinaia di migliaia, se non milioni, di persone che hanno diritto prima delle altre alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

Eppure, da quando si è aperta la campagna di pre-adesione sulla piattaforma regionale, nessuno l’ha ancora chiamata.

Inutile dire che per un soggetto come lei, “fragile”, quindi più a rischio per le conseguenze di un’eventuale infezione da Sars-Cov 2, il vaccino sarebbe quanto mai utile.

“Il 15 marzo è partita la campagna di pre-adesione – spiega Barbara – il mio medico curante ha inserito la richiesta sulla piattaforma della Regione due giorni dopo, il 17 marzo. Da allora sono passate tre settimane ed io non ho più notizie”.

Ancora più inutile dire che, nell’ultimo anno di pandemia, per un soggetto fragile come Barbara le attenzioni per non contrarre il virus siano state altissime.

“Ho limitato al minimo i contatti, pur non assentandomi mai dal lavoro nemmeno nei giorni successivi ai cicli chemioterapici – racconta -. Tutti i miei famigliari hanno cercato di proteggermi, frequentando pochissime persone, rispettando tutte le regole e le imposizioni anti-Covid. Aspettiamo questo vaccino come fosse una liberazione, ma….”.

Ma il telefono non ha ancora squillato. Il messaggino sul cellulare di conferma della pre-adesione non è mai arrivato. Figuriamoci l’eventuale prenotazione: non c’è una data, non c’è un numero, non c’è nulla.

“Sono passate tre settimane ed io sono ancora qui – prosegue nel suo racconto, al di là del telefono -. Non voglio accusare nessuno, ho aspettato che fosse il mio turno ma ora sono stufa di aspettare in silenzio. Mi sembra assurdo che non abbiano pensato che per molti di noi “fragili” non basta ricevere un messaggio con data e ora, perchè quella data potrebbe non essere compatibile con le date delle somministrazioni delle terapie salva-vita che dobbiamo fare. Io devo sperare che la data per il vaccino coincida almeno una quindicina di giorni dopo la somministrazione del chemioterapico: praticamente è come giocare al lotto. So che nel mio paese hanno vaccinato sessantenni e anche più giovani, perchè appartengono a categorie che si sono ritenute probabilmente più importanti di noi, così come so per certo che altri fragili come me non sono stati ancora vaccinati. Oppure ci sono persone come mia zia ultra novantenne che ancora aspettano di essere vaccinate a domicilio: quindi mi chiedo, perché? Cos’è che non funziona?”.

“Abbiamo vaccinato ad esempio insegnanti che lavorano in didattica a distanza, amministrativi che non hanno contatti con il pubblico, oppure volontari degli ospedali che però non entrano in ospedale da almeno un anno, volontari della croce rossa che non fanno volontariato da tanto tempo, ma per loro fortuna appartengono ad un’altra categoria più “importante” della mia e la loro dose di vaccino l’hanno già ricevuta – conclude -. Non è polemica al posto loro mi sarei fatta vaccinare anche io, non mi dite solo che non è vero perchè potrei fare nomi e cognomi”.

“Non ci capisco più nulla…”, si rammarica. Anche perché non è la sola, della famiglia, a trovarsi in questa situazione: il papà Ermes, 77 anni, soggetto fragile e, in teoria, in una categoria di persone – non foss’altro per l’età – che avrebbero già dovuto ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid, come lei, non sa nulla. Perso lui, come Barbara, nei meandri di un qualche sistema che qualche falla ce l’ha.