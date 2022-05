Proseguono, ogni mercoledì pomeriggio, le conferenze dell’Università della terza età e del tempo libero. L’argomento di quella in programma per il 18 maggio sarà la musica: relatrice Laura Chiò, appassionata di lirica.

La conferenza si svilupperà in maniera particolare, come spiega la stessa relatrice: «Da anni “racconto” opere liriche con l’ausilio della musica, di cui seleziono alcuni brani. È un tentativo di trasmettere agli ascoltatori quell’emozione infinita che ti invade quando ti immergi nel mondo della lirica. È un invito a conoscerla, per apprezzarla e per suscitare il desiderio di approfondire sempre più la conoscenza».

Per l’occasione, Chiò racconterà L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che andò in scena la prima volta nel 1832. Come di consueto, la conferenza si terrà al Teatro Angelini alle 15.30.

