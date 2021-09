Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. Sabato 11 settembre, Mani Generose parteciperà alla “Notte Verde” a Crescentino.

L’associazione sarà presente con uno stand allegro e colorato, in perfetto stile Mani Generose ed ancora una volta, per supportare un’iniziativa solidale.

Per questa edizione infatti, “adotteranno” l’Istituto Minella, che necessita di una stampante ad uso delle ospiti. Per l’occasione proporranno dei sacchetti artigianali, con all’interno dei piccoli oggetti utili per la casa e la persona.

Realizzazioni “Made Mani Generose”, su cui si [...]