CRESCENTINO. La Torre Civica illuminata con i colori di Arlecchino

Essendo tuttora in vigore le norme anticontagio da Covid-19, quest’anno non è stato organizzato nessun evento del Carnevale Storico crescentinese. Per non dimenticare questa antica tradizione, però, in queste sere – e fino al 16 febbraio, martedì grasso – la Torre Civica, il monumento simbolo di Crescentino, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti