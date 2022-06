E’ tutto pronto per la “Festa d’inizio estate”. L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Degregoriana e dal Comune, si svolgerà sabato 25 giugno al parco Tournon e sarà dedicata ai bambini di età superiore ai 3 anni. Si tratta di un evento serale, con inizio alle 20, in cui verranno proposte letture, giochi e attività “luminose” per festeggiare l’arrivo della stagione più calda dell’anno. La “Festa d’estate” vedrà la partecipazione di Nunzia Castiglione e delle volontarie del servizio civile. Per partecipare, è gradita la prenotazione utilizzando WhatsApp al 3315682913.

Commenti