CRESCENTINO. La città onora la Madonna del Palazzo

Da venerdì 14 agosto è in corso, ogni sera alle 21, la Novena al Santuario della Madonna del Palazzo, in vista della patronale in onore della Vergine che i fedeli qui venerano da secoli.

Sabato 22, alle 21, si terrà una veglia di preghiera con visita al simulacro della Madonna.

Domenica 23 saranno officiate tre messe: la mattutina alle 8, la vespertina alle 17 e – alle 11 – una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore del Santuario con la partecipazione delle autorità civili e militari della città.

Lunedì 24, “Giornata della famiglia”, le messe saranno due: alle 9 per tutti i Rettori e Custodi defunti del santuario, e alle 17 quella presieduta da mons. Giuseppe Cavallone, al termine della quale ci saranno le tradizionali benedizioni dei bambini e delle macchine.

Martedì 25 sarà la “Giornata degli operatori sanitari”: alle 9 una messa per tutti i benefattori (vivi e defunti), e alle 17 una celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Vercelli mons. Marco Arnolfo, con la partecipazione degli operatori sanitari del territorio e del clero locale; si pregherà per le vittime del Covid-19.

In occasione della patronale, presso il Santuario verrà allestito un banco di beneficenza.

Nei giorni della festa, in piazza Garibaldi sarà operativo un luna park, con attrazioni per adulti e bambini.

