Con ordinanza del 9 giugno scorso è stata istituita in centro, dalle 17 del sabato all’1 della domenica, un’area pedonale con divieto di transito e sosta con rimozione forzata, fino al prossimo 24 settembre. L’area pedonale comprende via Mazzini nel tratto da piazza Vische a piazza Garibaldi e via Roma nel tratto da via De Gregori a via San Giuseppe, che nella stagione estiva è “meta preferita di numerosi frequentatori, in particolare nelle ore serali e notturne”.

L’accesso con i veicoli è consentito ai residenti, agli esercenti commerciali, alle forze di [...]



