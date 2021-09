Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. Prosegue in tribunale a Vercelli il processo per le “cittadinanze facili” concesse a numerose persone di origine brasiliana dall’ufficio anagrafe del Comune di Crescentino. Imputati i funzionari Stefano Masino e Annalisa Aresi, difesi rispettivamente dagli avvocati Gian Maria Mosca e Gabriele Costanzo, e due membri dell’agenzia veronese Service Plus, Raphael Bussolo e Terezinha Simone Frassini, rappresentati dai legali Anastasia Righetti e Giuliasofia Aldegheri; presente anche l’avvocato di nuova nomina Pierantonio Fadel.