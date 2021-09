Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mattinata di tensione, quella di mercoledì 15, in via Cenna: una donna di 49 anni di origine albanese, ipovedente e sotto sfratto per morosità, all’arrivo dell’ufficiale giudiziario si è barricata in casa, minacciando di darsi fuoco e di far esplodere la casa con il gas.

Sul posto sono allora intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e la Croce Verde di Cavagnolo. Considerata la delicatezza della situazione e il potenziale pericolo per i vicini, sono stati tagliati energia elettrica e gas e il tratto di strada è stato chiuso al traffico e interdetto al transito.

Davanti all’alloggio, che si trova in via Cenna, a pochi passi dalla parrocchia, sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e le autorità cittadine. La zona è stata transennata e interdetta al transito.

Dopo un’impegnativa trattativa, i Vigili del fuoco e i militari sono riusciti a entrare dal retro dell’abitazione e raggiungere la donna; il personale dell’ambulanza medicalizzata, dopo averne valutate le condizioni di salute, l’ha trasportata in ospedale. I Vigili del Fuoco, nel frattempo, hanno verificato che nell’alloggio non ci fossero problemi di sicurezza.

L’abitazione è di proprietà della Confraternita di San Michele, che nei mesi scorsi aveva già fatto pervenire alla donna numerose notifiche di sfratto La signora era seguita dai servizi sociali, aveva una badante (che in quel momento non era in casa) e chiedeva da tempo l’assegnazione di un alloggio popolare.

L’Amministrazione comunale commenta: «Ci sono situazioni di marginalità, rimaste congelate per un anno a causa della pandemia, che ora sono esplose più acute di prima. Ora attendiamo comunicazioni dai medici sullo stato di salute della signora, e in base alle indicazioni cercheremo di attuare un progetto di sostegno e di aiuto alla persona».

