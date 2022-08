Sono in corso da alcuni giorni in piazza Garibaldi, con l’allestimento di tettoie e attrezzature, i preparativi per la 43a edizione del “Settembre Praiettese”, manifestazione gastronomico-musicale organizzata dal Rione Praiet, che quest’anno si terrà in due weekend dal 1° all’11 settembre.

La prima serata è quella di giovedì 1° settembre, con dj e square food (cibo in piazza), e la festa “trash college” dei diciottenni della Leva 2004. Quella di venerdì 2 settembre sarà invece dedicata al locale Torino Club (v. box a fianco): “50 anni di passione granata”, con cena e musica dal vivo.

Quello di sabato 3 e domenica 4 è il weekend della 32a “Sagra del pesce”, con apertura dello stand gastronomico al coperto alle 19. Sabato sera alle 21,30 ci sarà musica live proposta da Explosion Band, mentre domenica sera si ballerà con l’orchestra spettacolo Daniele Cordani.

Sempre domenica, al mattino, è in programma il raduno delle Fiat 500 d’epoca; lo stand gastronomico aprirà anche a mezzogiorno.

Dopo una pausa di quattro giorni, lo stand riaprirà venerdì 9 per la serata a tema “Benvenuti al sud”, che proporrà fave con cicoria, sarde a beccafico, antipasto molisano, strascinati pugliesi, pesce spada alla ghiotta, babà e limoncello; prenotazione obbligatoria presso il negozio Lifredi di corso Roma 58.

La serata di sabato 10 sarà quella della 13a Sagra della panissa e 4a Sagra del bollito, con apertura dello stand gastronomico sempre alle 19; dalle 21.30 suonerà l’orchestra Marianna Lanteri.

Domenica 22 al mattino si terrà il 1° motoraduno “Memorial Beppe Mellone” organizzato dallo ZanzaTeam. Lo stand gastronomico sarà aperto a mezzogiorno e alla sera con la 22a Sagra del fritto misto alla piemontese; la serata si concluderà con la musica dell’orchestra Annamaria Allegretti. Informazioni al 370.3273305.

