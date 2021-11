Sabato novembre 2021 alle ore 21.30 circa, una squadra del distaccamento permanente Di Livorno Ferraris, comando provinciale vigili del fuoco di Vercelli, interveniva per un incidente stradale autonomo di un’autovettura sulla Sp1 delle Grange nei pressi della frazione San Genuario di Crescentino. L’intervento degli operatori vigili del fuoco unitamente a quello del 118 ha consentito di estrarre dall’auto una persona ferita trasportata poi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Chivasso (TO) in codice giallo. Sul luogo dell’incidente presenti i carabinieri di crescentino per la viabilità e i rilievi e personale sanitario di Livorno Ferraris, crescentino [...]





