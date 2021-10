CRESCENTINO. Ha quasi certamente evitato di venire derubata in casa propria mettendo in pratica i consigli dei carabinieri per non venire truffati. La scorsa settimana una donna crescentinese di 87 anni, vedova, che vive sola, ha sentito suonare il campanello di casa e si è affacciata a controllare.

Le si è presentato un uomo che indossava una giacca nera: le ha esibito un tesserino, si è qualificato come un carabiniere e le ha detto di dover effettuare un controllo dopo alcuni furti avvenuti nella zona.