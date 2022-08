Elena Bertarelli e Alberto Bruciaferri sono le due persone, moglie e marito, che nell’ultimo biennio hanno portato, anche qui da noi, l’iniziativa dei simpatici sassi dipinti a mano.

Questa tradizione ha avuto origine in America: si disegnavano e coloravano dei sassi, venivano poi lasciati in diversi luoghi di modo che qualcuno potesse trovarli o anche solo fotografarli, tenerli per un po’ e rimetterli in circolazione, oppure farne a propria volta e posizionarli in giro. Il tutto con l’obiettivo di strappare un sorriso al prossimo… da qui il nome “Sassi per un Sorriso”. Questa bella iniziativa si è poi fatta strada anche in Europa, fino ad arrivare in Italia.

Alberto ed Elena sono stati i primi ad averla lanciata a Crescentino e, sasso dopo sasso, ad oggi sono arrivati ad averne realizzati e “liberati” circa 3 mila… oltre che nel loro paese anche nella località in cui ogni anno vanno al mare, Lido di Volano.

“Siamo partiti con grande entusiasmo e questo è rimasto immutato nel tempo – spiegano all’unisono -. L’idea ci è venuta nel periodo del lockdown, quando i bimbi erano costretti alla dad… è stato un enorme piacere vedere che ci correvano dietro, chiamandoci “I signori dei sassi’, per sbirciare dove li lasciavamo e trovarne qualcuno. Ancora oggi, nonostante sia passato parecchio tempo, vengono raccolti e noi ne siamo felici. Un piccolo gesto per far sorridere, soprattutto i più piccoli, anche in un momento difficile… ma non solo”.

A dipingere i sassi ha iniziato Alberto e poi Elena ha cominciato a dargli una mano. Può sembrare un’attività semplice, ma in realtà è molto laboriosa: bisogna cercare le pietre adatte, disegnare, colorare, acquistare pennarelli e colori vari… “Noi abbiamo intenzione di portare avanti questa produzione e distribuzione fino a quando ci sarà possibile – affermano -. Disegniamo un po’ di tutto: supereroi come Spiderman, piccoli paesaggi, Mafalda, opere di fantasia, ecc”.

L’iniziativa è stata parecchio apprezzata in generale, ed anche dal sindaco di Crescentino che li ha molto ringraziati.

Per vedere virtualmente le opere di Elena e Alberto è possibile farlo andando a curiosare sui loro profili Facebook.

Commenti