Nell’ambito dell’operazione “Phantom Biomass” (biomasse fantasma), il nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Alessandria ha dato esecuzione nei giorni scorsi a un decreto di sequestro di beni nei confronti di quattro ex dirigenti del Gruppo Mossi & Ghisolfi. A Giovanni Bolcheni, Marco Ghisolfi, Dario Giordano e Mauro Osella, amministratori e consiglieri di società come M&G Finanziaria srl e Biochemtex spa, sono stati sequestrati beni per oltre 11 milioni di euro.

L’inchiesta è nata dal fallimento delle società del Gruppo, con base a Tortona, che aveva realizzato un impianto per la [...]