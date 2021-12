CRESCENTINO. Il sindaco Vittorio Ferrero vuole liberare piazza Caretto dal mercato del venerdì, e fa infuriare i venditori ambulanti. E’ quanto emerso venerdì 17 dicembre, quando i titolari dei banchi che abitualmente occupano la piazza del Municipio hanno avviato una raccolta firme per impedire il trasloco forzato delle proprie bancarelle. Per andare dove? Nessuno ancora lo sa, stando a quanto raccontato gli stessi venditori: «Il sindaco ci ha comunicato che piazza Caretto presto non sarà più adibita ad area mercatale, senza però fornirci alcuna informazione sui futuri posti che ci verranno [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.