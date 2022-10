Gennaro Posa, giovane artista crescentinese, ha recentemente partecipato alla Biennale Internazionale organizzata da ArtExpò Gallery e ha vinto “La Palma d’oro per le Arti Visive 2022”.

L’evento si è svolto nel Principato di Monaco, all’interno dell’hotel “Montecarlo Bay”, sabato 24 settembre scorso.

“E’ stata una bella esperienza, mai provata prima – ha affermato Posa –. Oltre a me c’erano anche altri artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Io sono stato direttamente invitato a partecipare dall’organizzatrice dell’evento, che ha visto i miei lavori online e ne è rimasta colpita. In generale, invece, prima di arrivare a questo punto, i partecipanti hanno superato una precedente selezione per poi approdare qui e presentare due quadri a testa, che sono stati videoproiettati. Solo uno dei due, selezionato dalla critica, è stato premiato, e nel mio caso hanno scelto quello dal titolo ‘Specchio Riflesso’. A ciascun artista sono stati consegnati un attestato e un trofeo con relativa targhetta e, ovviamente, ci è stata data una motivazione critica che spiegava il perché fosse stata scelta proprio quella nostra opera. Inoltre è stata inviata una comunicazione ufficiale al Primo Cittadino della città di ogni artista selezionato per l’evento… in poche parole si è voluto informare il Sindaco che era stato conferito questo premio ad un suo concittadino – ha spiegato – . Sono molto soddisfatto di come si è svolto l’evento: è stato davvero tutto bellissimo. Devo dire che con la pittura sto facendo tantissime nuove esperienze, che mai avrei pensato di vivere e ne sono entusiasta. Mi auguro sia l’inizio di una lunga, lunghissima, serie”.

