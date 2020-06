CRESCENTINO. FIT, Forniture Idro Termo: da 35 anni, una garanzia

A Crescentino c’è FIT, Forniture Idro Termo, da 35 anni una garanzia al servizio dei clienti.

C’era una volta l’abitudine a rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia. Che fosse per acquistare un’auto, per rifare il bagno di casa propria, o semplicemente per fare la spesa.

“Ah, io vado dal…”. Quante volte l’abbiamo sentito ripetere dai nostri nonni, genitori, zii.

Un’abitudine che oggi, nel nuovo millennio e nella nuova era globale, con l’avvento di internet e dell’e-commerce, s’è un po’ persa.

Cambia il mondo, cambiano le regole anche del commercio ma, per fortuna, qua e là sopravvivono buone consuetudini.

A Crescentino, ad esempio, c’è FIT, Forniture Idro Termo, da 35 anni una garanzia al servizio dei clienti. Qui si trovano cordialità, disponibilità e, soprattutto, professionalità.

Prima in viale Madonna 2, oggi in viale Po 79/81, nell’ampio show-room con annesso magazzino, Giovanni e Alberto Ditella, padre e figlio che si tramandano una professione, sono pronti a soddisfare tutte le vostre richieste nel settore termoidraulico. Che siate un semplice privato oppure un professionista del settore o un installatore.

“Da noi si possono trovare tutte le novità presenti oggi sul mercato”, sorride dietro il bancone Giovanni. Di fianco a lui, il figlio Alberto ci illustra tutto l’occorrente per l’ambiente della nostra casa: dalle caldaie Baxi alle Fondital, dalle termostufe alle caldaie a pellet, dai materiali per realizzare impianti idrotermosanitari e di riscaldamento a pavimento fino alle rubinetterie, gli accessori bagno, i sanitari, l’attrezzatura varia e, insomma, chi ne ha più ne metta.

FIT è aperto il mattino dalle 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 19. Il sabato solo al mattino. Domenica chiuso.

In queste settimane dell’emergenza covid-19, FIT è in grado di accogliervi in completa sicurezza, garantendo le distanze e mettendo a disposizione di tutti i clienti mascherine e gel igienizzante per le mani.

