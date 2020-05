CRESCENTINO. Finisce fuori strada e va a sbattere contro un muro

Nel pomeriggio una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Crescentino in frazione Galli nei pressi del distributore per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte dell’autorità competente, un’autovettura Fiat Punto è uscita di strada andando a scontrarsi contro il muro di contenimento del terrapieno del distributore.

L’intervento dei vigili e dei carabinieri è consistito nella messa in sicurezza del veicolo e del conducente, trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale di Chivasso.

