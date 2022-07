Il 17 maggio scorso la responsabile del servizio affari generali e segreteria del Comune firmò una determina per affidare l’incarico “per la fornitura di steward in occasione di festeggiamenti per il Santo Patrono 2022”, per “gestire l’afflusso di persone, mantenere l’ordine durante gli eventi e garantire il naturale svolgimento delle performance”. L’incarico fu affidato alla ditta Esim (Elite Security e Intelligence Management) Company srls di Roma, per un importo di 2049,60 euro Iva compresa.

Il 23 luglio era in programma “Crescentino sotto le stelle”. Il giorno precedente, 22 luglio, la responsabile [...]



