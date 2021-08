Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. La settimana centrale di agosto è tradizionalmente dedicata, in città, alle celebrazioni presso il Santuario della Madonna del Palazzo, antico luogo di culto ricostruito nel Settecento e presso il quale è stato recentemente realizzato il nuovo oratorio.

Oltre alle celebrazioni religiose al Santuario, che inizieranno nei prossimi giorni con la novena, la festa sarà anche in città: da venerdì 20 a martedì 24 agosto in piazza Garibaldi sarà allestito un Luna Park, mentre – nell’ambito del “Muschin Festival” – per la sera di domenica 22 in piazza Caretto è previsto lo spettacolo “La Corrida”: le iscrizioni si raccolgono fino all’11 agosto.

Per venerdì 27 agosto e martedì 7 settembre, infine, sempre al Santuario sono state organizzate due cene di saluto ai sacerdoti don Edoardo e don Paolo, in procinto di lasciare la comunità parrocchiale. Le prenotazioni ed eventuali offerte per i regali di commiato si raccolgono in questi giorni presso la cartoleria Cipolla di via San Giuseppe.

Commenti