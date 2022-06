CRESCENTINO. Fa il bagno nel Po ma non riemerge dalle acque. È un ragazzo di origini marocchine di 24 che abita a Crescentino. È accaduto oggi pomeriggio sulla sponda del Po nel comune di Verrua Savoia, nei pressi del ponte che conduce a Crescentino.

Le ricerche del corpo del giovane marocchino sono in corso: i vigili del fuoco sommozzatori lo stanno cercando in acqua. A coordinare le ricerche ci sono i carabinieri della Compagnia di Chivasso.

Da una prima ricostruzione il ragazzo stava facendo il bagno con un cugino, che invece è riuscito a raggiungere la riva dove ad osservarli c’era anche un altro cugino.

