CRESCENTINO. Un gruppo di associazioni locali, in collaborazione con i gruppi di cammino dell’Asl To4 e con il patrocinio dei Comuni di Crescentino e Lamporo, organizza una serie di eventi in occasione della Festa della donna. Vi partecipano la locale sezione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, il Comitato della Croce Rossa con il suo Sportello di ascolto “Rompi il silenzio”, l’Associazione donne e bambini in difficoltà, “Mani generose” e la locale sezione dell’Associazione nazionale italiana partigiani.

Si comincia sabato 5 marzo a Lamporo, nel cortile del Palazzo Comunale, dove sarà presentata la pubblicazione della Croce Rossa crescentinese I nostri cinque anni di attività con “Rompi il silenzio” e, con la Banca della memoria, “Lamporo nelle menti e nei cuori”.

Domenica 6, poi, alle 14 ci si ritroverà al parco Levi Montalcini di Crescentino da dove partirà “Camminiamo con le donne, per le donne”; alle 16.30 nella sala consiliare del Municipio “Diciamolo con un fiore! Un grazie di cuore alle crescentinesi, per il loro impegno nel sociale”.

Infine, martedì 8 marzo, ritrovo alle 14,30 al parco Levi Montalcini di Crescentino per una “Camminata energetica”.

Si potrà partecipare essendo dotati di green pass e mascherina e rispettando il distanziamento.

