CRESCENTINO. Eleonora, il primo romanzo di Marco Caldera

Marco Caldera, 21enne di Crescentino, ha recentemente pubblicato il romanzo giallo Eleonora. Il giovane, studente di Fisica, due anni fa è stato insignito dell’onorificenza “alfiere del lavoro” per il suo ottimo rendimento scolastico al liceo.

«Coltivavo l’idea di scrivere un libro da diverso tempo, senza sentirmi però pronto a passare dall’idea alla stesura», racconta Caldera. «La passione per la scrittura mi accompagna fin da ragazzino. Mi è sempre piaciuto creare storie, costruendo la psicologia dei personaggi».

Dopo anni di studio, lettura e viaggi, Marco decide che il momento giusto per mettersi alla prova è finalmente arrivato, prendendo la via dell’autopubblicazione per la sua prima opera.

Eleonora ha come sfondo due città italiane: Roma e Trieste. La trama ruota attorno all’investigatore Cesare Ulysses Joyce, il quale si troverà a fare i conti con misteri dai macabri risvolti. «L’ispirazione l’ho trovata durante un soggiorno a Roma poco più di un anno fa, stimolata da alcuni particolari che avevano attirato la mia attenzione e curiosità. Trama e personaggi hanno così preso forma nella mia mente a poco a poco. Ho poi iniziato a portare con me un taccuino, annotando ogni cosa fosse per me fonte d’ispirazione. Il romanzo è ambientato in luoghi visitati personalmente, modo da poterli descrivere sulla base di ricordi genuini, recuperando fotografie e appunti dei miei viaggi». La ragazza della foto di copertina «è proprio Eleonora, perché ho voluto fin dal principio darle un volto; é comunque una mia cara amica del liceo».

Lo scritto di Caldera non è però “solo” un giallo. La trama risulta essere un ottimo intreccio tra la psicologia dei personaggi e l’enigma alla base della storia. «Mi piacerebbe che il lettore si appassionasse alla psicologia dei personaggi e ne cogliesse le implicazioni, la vera chiave per arrivare al cuore del libro e prepararsi per il seguito, già in programma».

Il giovane autore dedica il libro a una persona speciale: «La mia prima opera è per la mia mamma. La sento sempre vicino a me, nonostante non sia più tra noi».

Eleonora è disponibile e ordinabile nelle librerie e negli store online di Amazon, Ibs, Kindle, Mondadori, Feltrinelli e Youcanprint, anche in formato ebook.

Commenti