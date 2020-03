CRESCENTINO. Donna scomparsa, in corso le ricerche

Sono in corso da alcune ore le ricerche per trovare una donna scomparsa da Crescentino. Celsa Polari (in foto) questa mattina si è allontanata da casa sua a Crescentino senza darne informazione alla famiglia. Era vestita con jeans, maglia rossa ed un giubbotto. Sono in atto le ricerche da parte su tutto il territorio. Chi avesse informazioni o l’avesse vista è pregato di contattare le forze dell’ordine.

