Domenica 18 settembre, dopo una pausa di alcuni anni dovuta (anche) alla situazione di emergenza sanitaria, per tutta la giornata in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico si disputerà il “Palio dei Rioni”; San Roch, Praiet, Bara ‘d fer, ‘L bec e Mulino si sfideranno in cinque discipline: calciobalilla umano, beach volley, pesca, basket e corsa con i sacchi.

Possono partecipare alle gare per i rispettivi Rioni i residenti a Crescentino con più di 16 anni, mentre la corsa con i sacchi è riservata ai ragazzi tra i 12 e 16 anni.

La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi nella sala consiliare del Municipio, con la partecipazione dei rappresentanti dei Rioni con i rispettivi stendardi.

I referenti dei Rioni, a cui richiedere l’iscrizione per entrare in squadra, sono: per Bara ‘d fer: Maurizio Azzoni; per San Roch: Alberto Canuto e Roberto Bonesso; per ’L bec: Fabio Rinaldi e Roberto Angellaro; per il Mulino: Luca Daniele e Beniamino Marino; per il Praiet: Sergio Gregori e Marco Canuto. Per il Comune il referente è l’assessore Liberato Dispoto.

