CRESCENTINO. I carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia dell’Arma, nel corso di un servizio serale teso a reprimere il fenomeno del traffico di stupefacenti, ha proceduto al controllo di alcuni giovani. Tra loro vi era un ragazzo appena maggiorenne, che appariva alquanto nervoso, lasciando trasparire di poter detenere dello stupefacente.