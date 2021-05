Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Anche la Città di Crescentino aderisce al circuito nazionale del Bikeitalia Day, una festosa pedalata che si terrà in tutta Italia il 2 giugno per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta.

L’obiettivo è quello di diffondere l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti, per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta ad un percorso di circa dieci chilometri che partirà alle 16 dalla piazza del Municipio toccando alcuni luoghi di interesse pubblico di Crescentino e frazioni per poi concludersi sempre in piazza Caretto intorno alle 18 circa. Quello previsto sarà un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo.

La parata sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19. “Sono molto soddisfatto di aver aderito e di promuovere anche a Crescentino questa bella iniziativa – ha commentato l’assessore allo sport Nino Dispoto – per offrire un momento di condivisione e socialità all’aria aperta che arriva dopo i mesi di lockdown obbligato.

Tutti insieme in bicicletta trascorreremo un pomeriggio spensierato coniugando un po’ di attività sportiva dolce con le bellezze naturali ed architettoniche che il nostro territorio offre”. Il Bikeitalia Day è un evento promosso da Bikeitalia.it e diffuso su tutto il territorio nazionale.

Sono numerosi i comuni italiani che hanno aderito a questo progetto e l’elenco in costante aggiornamento è disponibile sul sito Internet www.bikeitalia.it/day.

