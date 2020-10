CRESCENTINO. Cresce il Po anche a Crescentino. Piene nel pomeriggio. Ragazzo disperso

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Cresce il Po anche a Crescentino. Piene nel pomeriggio. Ragazzo disperso. Sono ancora sopra i livelli di pericolo il fiume Sesia e il Toce, in Piemonte, e lo resteranno fino alla serata odierna, ma con livelli stazionari. Arpa Piemonte, l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, prevede ancora in crescita [...]