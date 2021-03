CRESCENTINO. Covid: zona rossa, hot spot per tamponi gratis

A Crescentino, comune della provincia di Vercelli finito in zona rossa per l’aumento vertiginoso dei contagi, viene istituito un hotspot per tamponi antigenici rapidi. Ad organizzarlo l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Asl To4, medici di base e comitato locale della Croce Rossa. Il servizio, allestito in una palestra cittadina, sarà operativo ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 16 su prenotazione.

L’accesso all’hotspot è riservato ai soli residenti di Crescentino, ed il servizio è gratuito. Intanto nell’ultimo aggiornamento del sindaco Vittorio Ferrero si attesta a 170 il numero di cittadini positivi in isolamento fiduciario e in ospedale, mentre 45 sono in quarantena. L’età media è di 50 anni.