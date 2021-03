CRESCENTINO. Covid, due ventenni violano la quarantena: “Siamo stanchi e annoiati”.

Hanno detto di essere “stanchi e annoiati dai tanti giorni trascorsi in quarantena” e per questo motivo avevano deciso di farsi un giro in centro città.

Due giovani di 20 anni di Crescentino, primo Comune della provincia di Vercelli ad [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti