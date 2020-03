Crescentino, morto nella notte il primo contagiato da coronavirus residente in paese. Era risultato positivo al test una decina di giorni fa.

A dare la notizia è il sindaco Vittorio Ferrero:

“Questa notte la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Crescentino ha perso il suo concittadino che nemmeno dieci giorni fa era risultato positivo al coronavirus. È un momento drammatico e difficilissimo. Sono profondamente sconvolto, sono giorni duri e tragici. Alla famiglia il mio più profondo abbraccio ed il cordoglio dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la Comunità Crescentinese. Questa sera in segno di solidarietà e di ricordo, propongo di mettere fuori dalle nostre finestre una piccola candela in ricordo del nostro Adolfo Pirillo. Non sarà gran che, ma un piccolo gesto di preghiera, di ricordo collettivo e di vicinanza ai suoi cari, ai suoi amici”.

E poi l’accorato appello del primo cittadino:

“Questi giorni non sono un gioco, rimanete tutti a casa, vi prego!”

Commenti