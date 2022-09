Nell’aprile scorso, al termine di un’inchiesta della Procura e di un processo durato mesi, i due funzionari dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Crescentino – Stefano Masino e Annalisa Aresi – erano stati condannati a 6 anni di carcere per corruzione, falso e associazione a delinquere. La vicenda riguardava la concessione della cittadinanza italiana iure sanguinis a decine di brasiliani, che prendevano la residenza a Crescentino (alcuni anche in case di proprietà di Masino) per il tempo necessario per ottenere la certificazione, grazie all’assistenza di un’agenzia di Verona – gestita da Terezinha Simone [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.