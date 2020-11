CRESCENTINO. Città in lutto per Carlo Trinchero, salumiere e campione delle bocce

Questo era Carlo Trinchero, mancato venerdì scorso all’età di 82 anni nella sua casa di via Michelangelo, circondato dall’affetto della moglie Marisa e dei figli Daniele e Stefano.

A Crescentino Trinchero è nato e nella cittadina della bassa vercellese ha passato tutta la sua vita.

Salumiere fin dall’adolescenza – aveva iniziato a lavorare a 14 anni come apprendista nel negozio vicino all’ufficio postale – nel 1952 ha rilevato l’attività e, dopo averla trasferita in Michelangelo, ha continuato ad essere un punto di riferimento per tutti i suoi concittadini fino al 2001.

Trinchero era anche un grande appassionato del gioco delle bocce. Nel 1974 è stato campione provinciale e, nello stesso anno, si è classificato quinto ai campionati italiani. Nel 2000, dopo anni di impegno nel direttivo, è stato nominato presidente della società bocciofila crescentinese, incarico che ha ricoperto per 14 anni, fino al 2015, quando gli è stata riconosciuta la presidenza onoraria del sodalizio.

I funerali si sono svolgeranno domani, lunedì 23 novembre, alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale dell’Assunta.

