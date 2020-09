CRESCENTINO. Cinque nuovi arrivi al Cas Cascinassa in frazione Monte

E’ stata trovata una temporanea soluzione per ospitare una ventina di persone, di nazionalità pakistana e afgana, che si erano accampati in piazza Mazzini a Vercelli e lì erano rimasti per qualche giorno, assistiti soltanto da alcuni volontari che avevano pèrovveduto a fornire loro cibo e vestiti. La [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti