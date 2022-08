La serata di venerdì 2 al “Settembre Praiettese” sarà dedicata ai cinquant’anni del Torino Club Crescentino, fondato nel 1972 nella taverna dell’allora Hotel Roma con primo presidente Giuseppe Alesina. La sede fu poi trasferita in via Dappiano e, dal 2008, in piazza Marconi. Il club è intitolato al compianto presidente Piero Bosso, l’attuale presidente è Adriano Matta; negli scorsi anni ha organizzato numerosi eventi con calciatori granata e vecchie glorie: da Cereser a Santin, da Fossati a Glik.

