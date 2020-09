CRESCENTINO. Casa della salute, dopo più di un anno Ferrero non ha ancora nessun progetto

L’Amministrazione comunale ha deciso di accantonare il progetto dell’ex Giunta Greppi di realizzare una “foresteria” nell’ex edificio delle Suore della Carità, in via Giotto; in quella struttura il sindaco Ferrero e i suoi assessori intendono invece realizzare una “Casa della salute”.