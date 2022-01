CRESCENTINO. L’impennata dei contagi da Covid-19 fa slittare la presentazione delle maschere e l’apertura del Carnevale Storico Crescentinese, inizialmente prevista per il 6 gennaio.

Come vuole la tradizione, era già tutto pronto per l’uscita serale dei Pifferi e Tamburi: i crescentinesi dovranno invece ancora attendere qualche settimana prima di conoscere i volti di Regina Papetta e Conte Tizzoni 2022. La decisione è stata annunciata dal direttivo de “I Birichin”, il sodalizio che dal 2012 organizza il Carnevale: in accordo con l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a febbraio l’apertura dei festeggiamenti, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.