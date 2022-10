I Birichin, con Regina Papetta e Conte Tizzoni, sono stati ospiti a Castelnuovo del Garda in occasione della Festa dell’Uva. Nell’occasione è stato rinnovato il patto di gemellaggio siglato lo scorso anno tra il Carnevale Storico Crescentinese ed il Carneval de Castelnovo. A Chiara Zola, Regina Papetta 2020, ancora in carica per via della pandemia degli anni passati, è stata consegnata la commenda del Duca Gian Galeazzo Visconti per meriti carnevaleschi.

