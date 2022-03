CRESCENTINO. Nessuna sfilata neanche quest’anno, il Carnevale a Crescentino si festeggia mangiando fagioli: dopo un anno di pausa causa pandemia, infatti, sono tornate le tradizionali fagiolate benefiche tipiche del periodo carnevalesco.

La prima è stata domenica 27 febbraio in piazza Garibaldi, organizzata dagli “Amici della fagiolata” in collaborazione con il Circolo Ancos “Mauro Greco” e i volontari della Protezione Civile.

La seconda è in programma oggi, martedì 1° marzo, nella frazione Campagna (piazza Verdi), con distribuzione a partire dalle 11. Tutti coloro che accederanno all’area dell’evento dovranno essere in possesso del green pass rafforzato ed indossare la mascherina.

Domenica 20 febbraio la Regina Papetta, il Conte Tizzoni e alcuni membri del seguito hanno assistito alla messa nella parrocchiale dell’Assunta.

Intanto nelle vie e nelle piazze del centro storico (via Cenna, via Tournon, via De Gregori, via Dappiano, via Bena, via San Giuseppe e piazza Garibaldi) sono visibili fin o al 5 marzo le immagini della mostra “Al nòst Carvè”: fotografie delle passate edizioni del Carnevale crescentinese, dal 1929 ai giorni nostri.

